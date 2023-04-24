Время входа в Японский сад в Краснодаре сократили в два раза

Время входа в Японский сад после получения QR-кода сократили в два раза — до 15 минут. Об этом сообщила дирекция парка «Краснодар» в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Ранее при получении пропуска посетителям отводили на вход в сад 30 минут. При этом коды на вход в начале апреля гости Японского сада разбирали в первые часы после открытия территории.

Открытие Японского сада состоялось в Краснодаре утром 30 марта. Площадь территории составляет 7,5 га. На территории сада произрастает 6,7 тыс. деревьев, 5,9 тыс. кустарников и 280 тыс. цветов. К строительству сада приступили еще в 2021 году.

Анастасия Донскова

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