Главгосэкспертиза выдала разрешение на строительство метро в Красноярске

Красноярск получил положительное заключение от Главгосэкспертизы на начало строительных работ на станции метро в Красноярске. Работы начнутся в ближайшее время, сообщил врио губернатора края Михаил Котюков во время прямого эфира в социальных сетях.

«Я рассчитываю, что подрядные организации в ближайшее время смогут приступить к работам на станции ул. Шахтеров», - сообщил врио главы региона.

В конце прошлого года ГК «Моспроект-3» объявила конкурс на разработку проекта и первый этап строительства в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта (метротрама). Начальная (максимальная) цена закупки – 64,2 млрд руб. Единственную заявку подала московская АО «Бамтоннельстрой-мост».

Первым этапом предусмотрены проектирование и подготовка территории строительства, включая снос зданий в зоне застройки. Начать работы подрядчик должен будет с момента заключения контракта, завершить строительство – к октябрю 2025 года, ввести объект в эксплуатацию – до конца 2025 года.

В феврале этого года власти региона сообщили, что в новом проекте метрополитена Красноярска не будут использованы тоннели метро, построенные в 90-х годах по старому проекту.

Бывший губернатор Александр Усс ранее заявлял, что стоимость метро предварительно оценивается в 89 млрд руб., в марте прошлого года он сообщил о выделении первых 10 млрд руб. федерального инфраструктурного кредита.

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Лолита Белова