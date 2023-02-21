В Красноярске при строительстве метро не будут задействованы старые тоннели, построенные в 90-х

В новом проекте метрополитена Красноярска не будут использованы тоннели метро, построенные в 90-х по старому проекту. Об этом на заседании комитета по экономике и налоговой политике заксобрания Красноярского края заявил заместитель губернатора региона Сергей Еремин.

Сейчас на поддержание старых, более глубоко расположенных тоннелей ежегодно тратится 76 млн руб. Ранее, обсуждая проект возобновления строительства метро в Красноярске, предполагалось, что в 2020 году стартует расконсервация объектов метрополитена (первые работы начались еще в 1995 году, но постоянно приостанавливались из-за проблем с финансированием). Строительство метрополитена, по сообщению местных властей, должно начаться в 2024 году.

Контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию метротрама в Красноярске правительство Красноярского кря заключило с московской ГК «Моспроект-3» в августе 2022 года. Губернатор Александр Усс ранее заявлял, что стоимость метро предварительно оценивается в 89 млрд руб., в марте прошлого года он сообщил о выделении первых 10 млрд руб. федерального инфраструктурного кредита.

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Лолита Белова