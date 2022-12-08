На конкурс по выбору подрядчика для первого этапа строительства метротрама в Красноярске подана одна заявка

Одна заявка подана на конкурс по разработке проекта и первому этапу строительства в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта (метротрама). Как следует из документации к торгам, заявка подана от московского АО «Бамтоннельстрой-мост». Закупка переведена на этап «работа комиссии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Начальная цена контракта – 64 млрд руб. ГК «Моспроект-3», с которой власти Красноярского края заключили контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию метротрама, объявила конкурс в начале ноября. Подрядчику первого этапа предстоит , проектирование и подготовка территории строительства, включая снос зданий в зоне застройки. Работы должны быть завершены к октябрю 2025 года, ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

«БТС-Мост» – строительный холдинг, возводит мосты через Оку и Суру на скоростной трассе М-12 Москва – Казань. В сентябре компания и Газпромбанк направили в правительство Нижегородской области частную концессионную инициативу на участие в проекте строительства Восточного и Северного обходов Нижнего Новгорода за 170 млрд руб. Ранее «Ъ» сообщал, что основной акционер «БТС-Мост» Руслан Байсаров.

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Оксана Павлова