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Коммерсантъ FM
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Трамп попросил перенести свое дело в Федеральный суд США

Экс-президент США Дональд Трамп пытается перенести рассмотрение своего дела из суда Нью-Йорка в Федеральный суд США. Дата заседания по этому ходатайству еще не назначена. Его адвокаты настаивают, что обвинения, выдвинутые прокурором Манхэттена, связаны с его президентскими обязанностями. Об этом сообщили телеканалы CNN и ABC.

Фото: Damien Storan, Reuters

Фото: Damien Storan, Reuters

Как пишет CNN, во время судебного заседания в четверг, 4 мая, адвокаты Дональда Трампа подали заявление, в котором он отрицает, что компенсационные выплаты его экс-адвокату Майклу Коэну были фальсифицированными документами. Господин Трамп утверждает, что эти деньги были гонораром или юридическими платежами Майклу Коэну за работу в качестве его личного адвоката.

Адвокаты также просят назначить начало судебного разбирательства на февраль или март 2024 года. ABC отмечает, что в таком случае суд над господином Трампом пройдет во время праймериз на президентских выборах.

4 апреля суд Манхэттена предъявил обвинение в фальсификации документов Дональду Трампу по 34 пунктам, среди которых фальсификации в связи с выплатами за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс о связи с ним. В прокуратуре отмечают, что конечной целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016. В апреле Дональд Трамп подал иск против своего экс-адвоката Майкла Коэна, показания которого стали поводом для обвинений против него.

Подробнее — в материале «Ъ» «И дольше века длится Трамп».

Олеся Павленко

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