В десяти регионах РФ объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Москве, Московской области и еще нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с 5 по 9 мая прогнозируются заморозки до –1…–6°С. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, штормовое предупреждение также затронуло Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую, Смоленскую и Ярославскую области. Там ожидаются заморозки в ночные и утренние часы.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 5 мая, в Москве ожидается 11–13°С (в Подмосковье 8–13°С), облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Завтра в столице похолодает до 5–7°С (по области 4–9°С), прогнозируются дождь и мокрый снег.

Лаура Кеффер