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Коммерсантъ FM
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Для спасения Ангелины Градовой не хватает 790 780 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Алексей Рыкунов (Москва): «У Ангелины несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей и выраженные деформации конечностей, что значительно увеличивает вероятность переломов. Девочке уже выполнены операции на обеих бедренных и левой большеберцовой костях, они укреплены телескопическими стержнями. К сожалению, деформация правой большеберцовой кости прогрессирует, из-за этого нога укорочена. Необходима операция по установке телескопического стержня Fassier-Duval в правую большеберцовую кость. Надеемся, после восстановления Ангелина сможет нормально ходить и вернется к активным занятиям».

Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 600 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 340 тыс. руб. Не хватает 790 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Градову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Наталии Павловны Градовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

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