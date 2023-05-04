Пашинян анонсировал визит в Москву на следующей неделе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на следующей неделе посетит Москву. Об этом он заявил на выступлении в Центре трансатлантических отношений в Праге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ситуация полностью непредсказуема, нет аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц. Точно могу сказать только одно, что на следующей неделе я отправлюсь в Москву»,— ответил господин Пашинян на вопрос об отношении к ситуации на Украине (цитата по ТАСС).

Последний раз премьер Армении посещал Россию в сентябре 2022 года. Тогда он приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем Ереван переживает новый виток напряженности в отношениях с Баку из-за того, что в апреле Азербайджан установил КПП на границе в Лачинском коридоре. 1 мая в городе Арлингтон (штат Виргиния) прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Встреча состоялась по инициативе господина Блинкена, который нарастил дипломатическую активность после инцидента с КПП.

В конце прошлой недели замглавы МИД РФ Михаил Галузин также встретился в Москве с послом Азербайджана Поладом Бюль-Бюль оглы и послом Армении Вагаршаком Арутюняном, чтобы обсудить развитие ситуации вокруг Карабаха.

Подробнее о гонке США, Франции и России за лидерство в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта — в материале «Ъ» «Расчленение Минской группы».

Эрдни Кагалтынов