Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пашинян анонсировал визит в Москву на следующей неделе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на следующей неделе посетит Москву. Об этом он заявил на выступлении в Центре трансатлантических отношений в Праге.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ситуация полностью непредсказуема, нет аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц. Точно могу сказать только одно, что на следующей неделе я отправлюсь в Москву»,— ответил господин Пашинян на вопрос об отношении к ситуации на Украине (цитата по ТАСС).

Последний раз премьер Армении посещал Россию в сентябре 2022 года. Тогда он приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем Ереван переживает новый виток напряженности в отношениях с Баку из-за того, что в апреле Азербайджан установил КПП на границе в Лачинском коридоре. 1 мая в городе Арлингтон (штат Виргиния) прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Встреча состоялась по инициативе господина Блинкена, который нарастил дипломатическую активность после инцидента с КПП.

В конце прошлой недели замглавы МИД РФ Михаил Галузин также встретился в Москве с послом Азербайджана Поладом Бюль-Бюль оглы и послом Армении Вагаршаком Арутюняном, чтобы обсудить развитие ситуации вокруг Карабаха.

Подробнее о гонке США, Франции и России за лидерство в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта — в материале «Ъ» «Расчленение Минской группы».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...