Киевские власти после информации о взрывах сообщили о сбитом беспилотнике

Киевская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила, что над украинской столицей был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Он был сбит с помощью систем ПВО.

В 20:00 в Киеве и области объявили воздушную тревогу. СМИ сообщали о звуках взрывов. В 20:33 воздушную тревогу отменили. По данным военной администрации, информации о пострадавших или разрушениях нет.

В 20:44 мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА. По словам мэра, спасатели локализуют пожар площадью 50 кв. м. в четырехэтажном здании. О пострадавших информации нет.

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Лусине Баласян