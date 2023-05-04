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Коммерсантъ FM
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В Запорожской области с 5 мая вводят запрет на продажу крепкого алкоголя

В Запорожской области с 5 мая по 3 августа вводится полный запрет на розничную продажу спиртных напитков, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram. По его словам, нарушителям грозят штрафы.

Евгений Балицкий

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пояснил господин Балицкий, ответственность за нарушение указа предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КОАП: должностным лицам грозит штраф 20–40 тыс. руб. с возможной конфискацией продукции, юрлицам — штраф 100–300 тыс. руб.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов напомнил, что с ноября прошлого года на территории области был введен запрет на розничную и оптовую торговлю алкогольной продукцией с 17:00 до 08:00. В октябре 2022 года он сообщал о запрете продажи алкогольной продукции и пива военнослужащим на территории региона. В области действует военное положение.

За ситуацией после ввода войск России на Украину следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Виктория Колганова

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