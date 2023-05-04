«Интерфакс»: Минфин предложил изменить налогообложение нефтяных компаний

Министерство финансов России предлагает внести несколько изменений в налогообложение нефтяных компаний, сообщили «Интерфаксу» источники. Речь, в частности, идет о планах в два раза снизить дельту между экспортной и внутренней ценой на бензин и дизельное топливо в расчете демпфера с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

Инициатива является реализацией намерений Минфина, которые в конце апреля озвучил глава министерства Антон Силуанов, по снижению «завышенной за счет средств бюджета маржи» нефтепереработчиков. В министерстве считают, что это сэкономит для казны 30 млрд руб. в месяц.

По словам источников агентства, в правительстве также обсуждается новый вариант уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Планируется, что нефтяники будут платить НДПИ по цене, наибольшей из трех величин — фактической цены Urals, дисконтированной цены Brent или цены, установленной по методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сейчас нефтяные компании платят НДПИ исходя только из фактической цены Urals, но не меньше цены Brent за минусом установленного дисконта. В мае размер дисконта составляет $31 за баррель.

По информации «Интерфакса» Минфин также предложил ввести индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в расчет пошлины на нефть. При этом рассчитывать размер пошлины предлагается по аналогии с расчетом НДПИ, используя самую большую величину из фактической цены Urals, дисконтированной цены Brent или индекса СПбМТСБ.

Кроме того, министерство предлагает перенести начало налогового вычета по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) для третьей группы месторождений с 2024 на 2027 год.

По мнению собеседников «Ъ», планы Минфина по снижению маржи нефтепереработчиков заставят нефтяные компании повысить оптовые цены. На фоне сообщений о возможном сокращении демпфера цены на бензин в России достигли максимального уровня с начала конфликта на Украине.

Подробнее о планах — в материалах «Ъ» «Бюджет устал делиться с НПЗ».

Эрдни Кагалтынов