«Газпром» возобновил подачу газа в Армению после ремонта магистрального газопровода

«Газпром» сообщил о возобновлении подачи природного газа из России в Армению после завершения ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ—Закавказье».

«Плановые ремонтные работы на магистральном газопроводе "Северный Кавказ—Закавказье" на территории Ставропольского края РФ завершены. 4 мая с 16:30 возобновилась подача природного газа в Армению»,— сообщается на сайте армянской «дочки» «Газпрома».

О приостановке поставок российского газа в Армению из-за проведения планового ремонта на газопроводе стало известно 1 мая. Во время проведения ремонтных работ газоснабжение Армении осуществлялось за счет внутренних резервов республики.

Газопровод «Северный Кавказ—Закавказье» протяженностью 612 км был введен в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода — 1,8 млрд куб. м в год.

Александр Кислов