«Газпром» остановил подачу газа в Армению до 4 мая из-за ремонта

Подача газа из России в Армению по магистральному газопроводу «Северный Кавказ—Закавказье» временно приостановлена из-за ремонтных работ. Возобновить подачу топлива планируют 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

«С 08:00 (07:00 мск.— “Ъ”) 1 мая до 20:00 (19:00 мск.—”Ъ”) 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ—Закавказье" Ду1400 мм на территории Ставропольского края будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу»,— говорится в сообщении компании.

В «Газпром Армении» отметили, что на период проведения ремонтных работ газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов.

Газопровод «Северный Кавказ—Закавказье» протяженностью 612 км был введен в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода 1,8 млрд куб. м в год.