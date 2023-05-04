Власти Тайваня сообщили о задержке поставки американских истребителей F-16

Министр обороны Тайваня Чиу Гочэн сообщил, что передача республике 66 усовершенствованных американских истребителей F-16V отложена из-за сбоя в цепочке поставок. По его словам, сейчас Тайбэй работает над тем, чтобы минимизировать связанный с этим ущерб.

Как сообщает тайваньское агентство CNA, первые самолеты должны были быть переданы Тайваню Соединенными Штатами в четвертом квартале текущего года, однако из-за проблем с логистикой, вызванных пандемией COVID-19, сроки их поставок перенесены на третий квартал 2024 года. Чиу Гочэн пояснил, что все истребители, как ожидается, будут получены до 2026 года.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что Тайбэй не будет требовать с Вашингтона выплату неустойки и финансовой компенсации, так как контракт, заключенный еще в 2019 году, не предполагает штрафов за несвоевременную отправку истребителей.

В апреле сообщалось, что Тайвань заключил контракт на приобретение 400 антикорабельных ракет у американской компании Boeing. Эти ракеты, как утверждается, необходимы властям Тайваня для отражения возможного нападения со стороны армии Китая. Пекин считает Тайвань своей территорией. КНР последние месяцы регулярно проводит крупные учения возле острова.

Подробнее о напряженности в регионе — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Александр Кислов