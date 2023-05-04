ABH Holdings планирует реструктуризацию владения «АльфаСтрахованием»

Люксембургский ABH Holdings намерен запустить процесс реструктуризации владения «АльфаСтрахованием». При этом в российской страховой компании исключили продажу бизнеса «сторонним покупателям», сообщила «Ъ» пресс-служба «АльфаСтрахования».

«Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию (перерегистрация компании в другой стране с сохранением организационно-правовой формы.— "Ъ"). Разговоры об этом ведутся очень давно. При этом в случае с ''АльфаСтрахование'' ни о каких сторонних покупателях речи не идет. Это исключительно реструктуризация владения, но не продажа компании»,— говорится в заявлении компании.

Ранее сегодня, 4 мая, Русская служба BBC со ссылкой на заявление члена совета директоров ABH Holdings Эндрю Бакстера сообщила, что люксембургская компания готовится выйти из российских активов — Альфа-банка, о продаже которого стало известно в начале марта, и «АльфаСтрахования». Источник BBC в руководстве «Альфа-групп» подтвердил, что холдинг ABH хочет продать свой бизнес.

10 марта пресс-служба Альфа-банка подтвердила «Ъ», что финансовая организация готовит сделку по продаже контролирующих долей сооснователей Михаила Фридмана и Петра Авена. По итогам сделки основным владельцем Альфа-банка станет сооснователь компании Андрей Косогов. В феврале прошлого года ЕС ввел санкции в отношении господ Фридмана и Авена.

«АльфаСтрахование» вошло в число 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes в 2021 году. Компания заняла 46-ю строчку с выручкой 196,8 млрд руб. в 2020 году.

Эрдни Кагалтынов