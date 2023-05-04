Власти Хабаровского края ограничили в регионе использование беспилотников

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев постановил ограничить на территории региона использование любых видов беспилотных воздушных судов, сообщается на сайте правительства региона сегодня, 4 мая. Решение принято «в целях усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности».

В постановлении говорится, что исключение составят беспилотники, используемые органами государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований края, подведомственными им организациями. Также распоряжение не затрагивает организации, выполняющие гособоронзаказ, и организации, а также физлиц, которые работают с беспилотниками по договорам с органами власти, местного самоуправления и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций. При этом указанным организациям рекомендуется исключить использование аппаратов на территории объектов ВПК, ТЭК, связи и транспорта.

«На каждый такой полет (над территорией названных объектов.— “Ъ”) нужно будет оформлять специальное разрешение. Контроль за исполнением ограничения возложен на компетентные силовые органы»,— уточняется в сообщении.

Постановление об ограничении использования беспилотников будет действовать до выхода отдельного постановления о его отмене.

После атаки украинских беспилотников на Кремль в ряде российских регионов запретили запуск беспилотников. В частности, ограничение на использование дронов ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и других областях.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Эрнест Филипповский, Хабаровск