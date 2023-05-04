Владимир Путин призвал Минэкономразвития продолжить поддержку белгородских и курских предприятий, пострадавших от обстрелов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым призвал министерство продолжать расчет ущерба, понесенного от обстрелов предприятиями Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма, для оказания им дополнительной поддержки. Это следует из стенограммы встречи на сайте Кремля.

«Правительством все решения приняты, миллиард рублей выделен, деньги мы довели до уже регионов. Конечно, конкретный объем поддержки регион определит, но мы вместе с ними все это проконтролируем,— сообщил господин Решетников.—

Единственное, может быть, Владимир Владимирович: мы ущерб определяли по состоянию на 1 марта — понятно, что там ситуация имеет развитие. Во втором полугодии вернемся, может быть, к этому вопросу».

«Так и нужно сделать,— отметил Владимир Путин.— Нужно по реальной обстановке оценивать ситуацию». Глава Минэкономразвития пообещал подготовить «предложения по деньгам».

Также господин Решетников заметил, что по итогам визита в Белгород у него сложилось «хорошее ощущение от предпринимателей»: «Там сильные люди, очень сильные. Там одно предприятие — химическое производство в Шебекино, уже на границе — как раз уничтожено было, и люди, не дожидаясь, начали восстанавливать. Мы были, там конкретный проект: “Мы уже ведем работы, нам нужна определенность”». Президент попросил «продолжить эту работу и помочь им».

Напомним, из общего объема средств для поддержки пострадавших от обстрелов предприятий в 1 млрд руб. Белгородская область получила 796 млн руб., Курская — 189 млн руб. Оба региона уже разработали региональные нормативные акты для освоения средств. В Белгородской области готовы выплачивать гранты в размере определенного процента (от 40% до 100%) от суммы ущерба: это необходимо, чтобы распределить средства на максимальное количество потерпевших. В Курской области, исходя из еще не принятого проекта постановления, на большую часть грантов могут рассчитывать обрабатывающие производства, наиболее пострадавшие от обстрелов.

Подробнее о различиях механизмов поддержки пострадавшего бизнеса в двух регионах — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин