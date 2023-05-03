Гранты пошли в обработку

Как стало известно «Ъ-Черноземье», вслед за белгородскими властями правительство Курской области подготовило проект постановления о предоставлении грантов бизнесу, пострадавшему в результате обстрелов со стороны Украины и терактов. На эти цели направят около 200 млн руб., причем наибольший объем могут получить обрабатывающие производства. Фактически механизм подогнан под вид деятельности пострадавшего бизнеса: первыми получателями могут стать два крупных и шесть малых предприятий, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект постановления правительства Курской области «Об утверждении правил предоставления в 2023 году грантов субъектам предпринимательской деятельности, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», пострадавшим в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов» был опубликован на сайте облправительства 25 апреля. Его обсуждение продлится до 5 мая. Автором документа значится региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Это нормативный акт, необходимый для освоения части федеральных средств в 1 млрд руб., которые правительство России 7 апреля распределило между Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями (Курская область получает 189 млн руб., Белгородская — 796 млн руб.) на условиях местного софинансирования (не менее 1%). В распоряжении федерального правительства говорится, что совокупно в четырех регионах гранты должны получить «не менее» 106 предпринимателей, а поддержку «при содействии государственной микрофинансовой организации» — не меньше 50 самозанятых.

В Курской области, как и в Белгородской, гранты «на восстановление или поддержание деятельности» могут предоставляться на строительство или ремонт нежилых помещений; на аренду, ремонт или покупку оборудования и техники (включая расходные материалы); на техприсоединение к инженерной инфраструктуре; на оплату коммунальных услуг; на покупку сырья или расходных материалов. Кроме того, курские получатели могут оплатить средствами гранта транспортные услуги, зато для них исключена возможность оплаты аренды земли. Получателей хотят определять с помощью «запроса предложений». Срок использования гранта составляет один год, но может быть продлен. Предусмотрели авторы проекта и возможность призыва получателя гранта в рамках новой мобилизации или его убытие на службу по контракту — в этом случае исполнение обязательств приостанавливается.

Как и в Белгородской области, заявитель не должен быть иностранным юрлицом, находиться в процессе реорганизации или уже получать средства из облбюджета на восстановление после обстрелов. Но вводятся и другие ограничения: участник отбора не должен находиться в процедуре банкротства или в реестре недобросовестных поставщиков (если он попал в него из-за отказа выполнять работы вследствие введения санкций недружественными государствами); руководитель не должен быть дисквалифицирован; юрлицо не может иметь в бенефициарах офшорную компанию с долей более 25%.

Но наиболее существенные отличия от белгородского порядка связаны с конкретными отраслями экономики, расчетом сумм и перечнем подтверждающих документов. Если в белгородском документе из получателей исключены все аграрии и пищепром, то в курском проекте — только растениеводство, животноводство и охота (зато оставлено, например, рыбоводство). А наибольшие размеры грантов предусмотрены конкретной отрасли — обрабатывающим производствам. Если выручка «обрабатывающей» компании в предыдущем году составляла 10 млн руб. или меньше, то она может претендовать на 10 млн руб. гранта; при выручке до 100 млн руб.— на 50 млн руб., от 100 до 500 млн руб.— на 80 млн руб., свыше 500 млн руб.— до 130 млн руб.

Для компаний, не входящих в перечень обрабатывающих производств, максимальный размер выплаты колеблется от 1 до 3 млн руб. в зависимости от годовой выручки (даже если она превышает 100 млн руб.). В Белгородской области, напомним, сумма гранта рассчитывается как доля от подтвержденной суммы ущерба.

К курской заявке должна прикладываться копия налоговой декларации и ряд других документов. Но вместо акта обследования пострадавшего имущества и отчета об оценке, необходимых в соседнем регионе, достаточно протокола заседания областной комиссии по ЧС.

В середине апреля министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов рассказывал, что на гранты смогут претендовать предприниматели приграничных Суджанского и Глушковского районов. По его словам, деньги помогут сохранить работу предприятий. В случае появления новых пострадавших правительство РФ будет выделять дополнительные транши, заверяли в областном министерстве. Но детали предоставления грантов власти не комментировали.

Предложенный проект постановления, согласно которому наиболее значительные суммы могут предоставить обрабатывающим производствам, выглядит подогнанным под реальные потребности пострадавших. Именно к этой категории, например, относятся два крупных приграничных предприятия, которые понесли существенные потери от обстрелов и взрывов,— Теткинский сахарный завод группы «Моснефтегазстройкомплект» и спиртзавод «Курскпродукт» (входит в государственный «Росспиртпром»), расположенные в Теткине Глушковского района (их финансовая отчетность за 2022 год пока не публиковалась).

Ранее они обращались в арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании с Минобороны РФ соответственно 74,7 млн руб. «убытков, нанесенных имуществу», и 10,5 млн руб. «ущерба» (подробности не раскрываются из-за гостайны). Но общий убыток этих компаний с учетом многочисленных обстрелов может быть куда большим: так, представители сахзавода оценивали потери предприятия по состоянию на январь 2023 года в 350 млн руб.

Курский бизнес-омбудсмен Денис Водопьянов пояснил «Ъ-Черноземье», что схема доведения средств до пострадавших сейчас «проходит процедуры согласования»: «Но мы уже знаем два крупных и шесть мелких предприятий, которые могут претендовать на поддержку». По его словам, повышенное внимание к обрабатывающим производствам связано именно с родом деятельности крупных пострадавших предприятий: «Это компании из сферы пищевой и перерабатывающей промышленности».

Общую сумму ущерба, понесенного курскими предприятиями от украинских обстрелов, он предпочел не называть, упомянув лишь предоставляемый региону объем поддержки в 190 млн руб.: «Но у нас есть разные оценки — и от предприятий, и от экспертных сообществ».

Олег Мухин