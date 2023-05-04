Выплаты нефтяникам после коррекции демпфера выросли на 10,9%

Выплаты из бюджета России нефтекомпаниям по топливному демпферу в апреле составили 107,2 млрд руб. Это на 10,9% больше, чем в марте (96,7 млрд руб.). В апреле 2022 года по демпферу было выплачено 450,3 млрд руб.

Демпфер — это инструмент сдерживания цен внутри РФ при росте мировых цен на сырье. Он вычисляется как часть разницы между экспортной ценой на топливо и индикативной внутренней ценой. При положительной разнице бюджет доплачивает нефтяникам за поставки на внутренний рынок, а при отрицательной — нефтяники платят в бюджет.

Данные по апрелю опубликованы в материалах Минфина. В январе--апреле выплаты составили 360,5 млрд руб. против 801,9 млрд руб. за аналогичный период 2022-го.

1 апреля вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и дизельному топливу. Ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, увеличен с $20 до $25 за баррель. Вступил в силу ценовой дифференциал при расчете демпфера на дизельное топливо с пределом в $10 за баррель.

Минфин ранее сообщил о планах сократить вдвое демпфер с 1 июля. По оценкам ведомства, это позволит бюджету сэкономить 30 млрд руб. в месяц. В результате маржа НПЗ может сократиться вдвое, что, по мнению собеседников «Ъ», заставит нефтяные компании повысить оптовые цены. На фоне сообщений о возможном сокращении демпфера цены на бензин в России достигли максимального уровня с начала конфликта на Украине.

Подробнее о планах — в материалах «Ъ» «Бюджет устал делиться с НПЗ».

Леонид Уварчев