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Lamborghini обновила мировой рекорд парада автомобилей

Компания Lamborghini устроила парад автомобилей, который обновил прежнее достижение марки в Книге рекордов Гиннесса.

Lamborghini Day UK

Lamborghini Day UK

Фото: Lamborghini

Lamborghini Day UK

Фото: Lamborghini

В рамках празднования 60-летнего юбилея итальянский автопроизводитель в Великобритании на мероприятии Lamborghini Day собрал более 380 автомобилей, включая исторические модели и эксклюзивные суперкары.

На гоночную трассу Silverstone Circuit вышли 382 автомобиля Lamborghini, что позволило марке установить мировое достижение в номинации «Самый большой парад автомобилей Lamborghini» — рекорд по количеству одновременно оказавшихся в движении на одной трассе автомобилей Lamborghini.

Напомним, прежний рекорд по самому крупному параду Lamborghini был установлен в марте 2023 года в Японии — на трассу Suzuka Circuit вышел 251 автомобиль итальянской марки.

Максим Вершинин

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