Lamborghini устроила рекордный парад автомобилей

Компания Lamborghini устроила парад автомобилей, который попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 60th Anniversary Lamborghini Day на трассе Suzuka Circuit

Фото: Lamborghini 60th Anniversary Lamborghini Day на трассе Suzuka Circuit

Фото: Lamborghini

В рамках празднования 60-летнего юбилея итальянский автопроизводитель в Японии собрал более 280 автомобилей, включая исторические модели и эксклюзивные суперкары. На гоночную трассу Suzuka Circuit вышел 251 автомобиль Lamborghini, что позволило марке установить мировое достижение в номинации «Самый большой парад автомобилей Lamborghini» — рекорд по количеству одновременно оказавшихся в движении на одной трассе автомобилей Lamborghini.

Напомним, ранее Lamborghini представила Huracan STO Time Chaser_111100 — эксклюзивный арт-кар, созданный в честь 60-летия итальянского автопроизводителя современным японским художником IKEUCHI.

Максим Вершинин

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