«ВСМПО-Ависма» провела первый детский чемпионат профессионального мастерства Tirus Skills

В профессионально-индустриальном кластере (ПИК) «Перспектива» в Верхней Салде впервые прошел чемпионат профессионального мастерства Tirus Skills. Организатором выступила корпорация «ВСМПО-Ависма». В чемпионате приняли участие сотни школьников Верхней и Нижней Салды, которые проходят профподготовку в кластере.



По словам директора по управлению персоналом «ВСМПО-Ависма» Ольги Фуртатовой, инициатором проведения Tirus Skills стали сами дети: «Два года назад на встрече с генеральным директором корпорации школьники спросили, почему среди детей не проводятся профессиональные состязания. Мы проработали все нюансы и организовали чемпионат на достаточно высоком уровне».

В течение недели на базе Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа школьники соревновались в 14 компетенциях. Среди них: цифровая метрология, управление качеством, промышленная механика и монтаж, работы на универсальных токарных станках, инструментальное дело, инженерный дизайн CAD, обработка цифровых данных. Профессиональные навыки конкурсантов оценивали 25 экспертов колледжа и корпорации.

По итогам теоретического и практического этапов турнира, участники, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены грамотами, корпоративными сувенирами, а также денежными сертификатами. Золото в своих категориях выиграли: Анна Пряничникова (обработка цифровых данных), Виктория Котова (аддитивное производство), Павел Яновский (инженерный дизайн и CAD), Злата Бессонова (лабораторный и химический анализ), Вероника Сафронова (визуальный и измерительный контроль), Диана Кочкина (неразрушающий контроль), Анна Новожилова (управление качеством), Егор Холкин (разрушающий контроль), Александра Мурзина (цифровая метрология), Олег Георгиевский (промышленная метрология), Игорь Шаромов (электромонтаж), Семен Ездоков (работы на универсальных токарных станках), Александр Савинов (промышленная механика и монтаж), Александр Волков (инструментальное дело).

«Ребята, получающие первую специальность в ПИК "Перспектива", проявили свои компетенции, повысили профессиональную экспертизу и получили возможность быть замеченными будущими работодателями из "ВСМПО-Ависма"»,— отметила Ольга Фуртатова.

Проводить чемпионат Tirus Skills среди салдинских школьников планируется на постоянной основе. А в октябре текущего года мероприятие выйдет на региональный уровень и в нем смогут принять участие студенты средних профессиональных образовательных учреждений со всей Свердловской области. «Цель чемпионата — сформировать единую бизнес-экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров под потребности современного наукоемкого титанового производства. Сегодня система профессионального образования достаточно популярна среди подростков, и компетенции, по которым проводится чемпионат, станут осознанным выбором молодого поколения, гарантом их успешного старта в карьере»,— заключила начальник отдела по работе с учебными заведениями «ВСМПО-Ависма» Елена Польникова.