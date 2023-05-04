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Коммерсантъ FM
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Владимир Зеленский прибыл в Гаагу

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды. Там он посетит Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Также он встретится с премьером Нидерландов Марком Рютте и выступит с речью «Нет мира без справедливости для Украины».

«Мы в Гааге (Нидерланды). Мы встретимся с лидерами МУС»,— сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров (цитата по France 24).

Кроме того, Владимир Зеленский поучаствует в заседании Сената Генеральных штатов Нидерландов.

В Нидерланды президент Украины прибыл вечером 3 мая из Финляндии, которую он посетил до этого. По данным немецкого телеканала N-TV, в ближайшее время Владимир Зеленский не планирует возвращаться на Украину, однако точная программа его пребывания за границей в ближайшее время не разглашается. Источники телеканала лишь отмечают, что 13 мая президент Украины прибудет в Берлин, а 14 мая отправится в Ахен на вручение Премии имени Карла Великого.

Новость дополняется.

Александр Кислов

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