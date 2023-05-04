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Коммерсантъ FM
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СМИ: причиной пожара на Ильском НПЗ стала атака четырех беспилотников

Пожар на Ильском НПЗ произошел после атаки четырех беспилотников, сообщил источник источник «РИА Новости» в правоохранительных органах и собеседник ТАСС в экстренных службах Южного федерального округа. Официально причина возгорания не озвучивалась. Ранее ТАСС сообщал об атаке с использованием одного беспилотника.

«Да, было четыре штуки»,— сказал источник «РИА Новости». По данным собеседника российского госагентства, один не взорвавшийся дрон «сейчас еще подорвут».

Telegram-канал Baza также пишет, что завод был атакован четырьмя беспилотниками, но произошло три взрыва. Утверждается, что один резервуар с топливом был разрушен, еще один, который был на 85% заполнен дизельным топливом, загорелся. Объем пострадавших резервуаров составляет 5 тыс. кубометров. По информации Baza, атака с применением беспилотников длилась около часа, с 2:00 до 3:00.

Пожар на Ильском НПЗ произошел ночью 4 мая. Его площадь составила 400 кв. м, он был полностью потушен. За последние дни произошло еще несколько инцидентов на российских нефтезаводах. Так, 4 мая беспилотник врезался в Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края горел резервуар с нефтепродуктами на площади 1,2 тыс. кв. м.

Леонид Уварчев

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