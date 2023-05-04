VEON получил лицензию OFAC для продажи «Вымпелкома»

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) 15 апреля выдало лицензию на проведение трансакций, необходимых для продажи российской телекоммуникационной компании «Вымпелком». Об этом говорится в операционных результатах холдинга VEON за первый квартал 2023 года.

«OFAC 15 апреля 2023 года выдал лицензию, разрешающую американским представителям участвовать во всех операциях, необходимых для продажи "Вымпелкома"»,— говорится в материалах на сайте холдинга. Также VEON отметил, что у холдинга есть все необходимые разрешения, требуемые властями Великобритании и Бермудских островов, чтобы приступить к продаже «Вымпелкома».

В ноябре 2022 года «Вымпелком» объявил, что группа топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключила соглашение о приобретении 100% в ней у Veon. По данным «Ъ», «Вымпелком» собирался выкупить у держателей долг Veon Holdings B.V. по евробондам, выпустив замещающие облигации, которые фактически удвоили бы долговую нагрузку российской компании.

В феврале 2023 года условия сделки были согласованы со стороны правительственной комиссии по иностранным инвестициям России. Весь «Вымпелком» в ходе продажи оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «VEON меняется долгами с инвесторами».