В Челябинской области завод-банкрот вернул долги по зарплате в сумме 12 млн рублей

Оборонное предприятие-банкрот – ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК) расплатилось с задолженностью по заработной плате в общей сумме почти 12 млн руб. Деньги поступили на депозитный счет судебных приставов, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Челябинской области.

Всего в работе судебных приставов было 165 исполнительных производств на взыскание зарплатных долгов работников ЮЗРК. Большинство производств было возбуждена в 2022 году. «Фактическому исполнению способствовало тесное взаимодействие судебных приставов и прокуратуры Южноуральска. Своевременному перечислению средств завода на покрытие долгов мешало отсутствие в судебных приказах указаний на периоды невыплаты зарплаты. Этот вопрос решился в результате совместной работы судебных приставов и надзорного органа»,– сообщили в ведомстве. После того как средства с депозитного счета приставов переведут на счета взыскателей, все исполнительные производства будут закрыты.

Арбитражный суд Челябинской области в июне 2021 года открыл в отношении ЮЗРК конкурсное производство. Заявление о банкротстве направило само предприятие из-за долгов по налогам в размере 327,4 млн руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным Челябинскстата, просроченная задолженность предприятия по зарплате перед более 250 работниками составляли около 29 млн руб. По словам представителей профкома завода, долги обещали вернуть после продажи имущественного комплекса. Недавно прошли торги, договор купли-продажи был заключен с ООО «ЮЗРК групп» (входит в московское производственное объединение «Форэнерго»), которое с весны 2022 года работает на площадке предприятия. Цена сделки составила 152,8 млн руб.