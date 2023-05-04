Байден не планирует переговоры с Путиным после атаки беспилотников на Кремль

Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным после атаки беспилотников на Сенатский дворец Кремля, где находится резиденция президента Владимира Путина. Об этом заявил «РИА Новости» представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Нет, мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент»,— заявил собеседник агентства, комментируя возможность переговоров.

По информации Кремля, два беспилотника пытались атаковать резиденцию Владимира Путина ночью. Вместе с тем, пресс-служба президента сообщила об этом только днем 3 мая, после того как мэр Москвы заявил о запрете использования беспилотников в столице.

В Кремле назвали произошедшее спланированной террористической акцией Украины и покушением на президента «накануне Дня Победы». Владимир Путин в момент атаки был в резиденции в Ново-Огарево. Следственный комитет квалифицировал атаку беспилотников на Кремль как теракт. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к инциденту.