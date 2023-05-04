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Коммерсантъ FM
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Белый дом предупредил о падении ВВП США на 6,1% в случае затяжного дефолта

Нарушение потолка госдолга «нанесет серьезный ущерб экономике США», в случае затяжного дефолта ВВП страны упадет на 6,1% и 8,3 млн человек потеряют рабочие места. Об этом предупреждают в своем докладе экономисты Белого дома.

По прогнозам экономистов, при краткосрочном дефолте будет потеряно полмиллиона рабочих мест, безработица вырастет на 0,3%, а ВВП сократится на 0,6%. Затяжной дефолт продолжительностью в целый финансовый квартал приведет к падению фондового рынка на 45%, снижению ВВП на 6,1% и росту безработицы на пять процентных пунктов.

1 мая глава Минфина США Джанет Йеллен в письме к лидерам Палаты представителей сообщила, что доступные ресурсы ее ведомства могут закончиться уже к 1 июня, если лимит госдолга не повысят — в этом случае США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу уже летом.

Банк Goldman Sachs прогнозировал, что в начале июня у Минфина США может остаться только $60 млрд — этого хватит, чтобы платить по счетам до конца июля. Президент США Джо Байден обсудит с лидерами Конгресса пути выхода из экономического кризиса 9 мая.

Подробнее — в материале «По зову американского долга».

Анастасия Ларина

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