В следующем после создания 1984 году Донецкий ботанический сад был награжден Большой серебряной медалью ЮНЕП. За шесть десятилетий своего существования главный сад Донбасса помимо фундаментальных академических исследований внес большой вклад в озеленение донецкой промышленной агломерации. И сегодня, несмотря ни на что, он продолжает работать и вести научные исследования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yoksel zok / unsplash.com Фото: yoksel zok / unsplash.com

Сады неолита и Нового времени

Ботанические сады — учреждение древнее, некоторые историки относят их к временам неолитической аграрной революции (9 тыс. лет до н. э.), и уже тогда они выполняли те же функции, что и современные ботанические сады: научные — акклиматизации, интродукции и селекции растений, медицинские, учебные, просветительские и эстетические. Отказать нашим далеким предкам в уме, практичности и чувстве прекрасного было бы неоправданным высокомерием. Тем не менее подавляющее большинство историков науки начинают историю ботанических садов с бронзового века — Древнего Египта и Месопотамии.

Например, профессор Кэтрин фон Штакельберг из Гарварда в своей работе 2013 года пишет, что в результате торговли, дипломатии и военных завоеваний в течение III-II тысячелетий до нашей эры в Месопотамии, Египте и на островах и берегах Эгейского моря, «... сады стали отчетливо осмысленными пространствами. У всех этих древних цивилизаций были города с внушительными королевскими садами и художественно оформленными религиозными сооружениями. Здесь мы видим первые масштабные парки и скверы, связанные с королевскими дворцами, храмами и гробницами. Изучение некоторых из этих ранних садов дает нам представление не только о факторах, отличающих ботанические сады от других садов, но и о важных научных и эстетических особенностях, связывающих отдельные сады Древнего мира с ботаническими садами современной эпохи».

Впрочем, доминирует в истории науки еще более простой подход к хронологии ботанических садов. С легкой руки Плиния Старшего первым настоящим ботаническим садом считается сад Теофраста в Лицее Древних Афин. Сам Теофраст мало интересовался лекарственными растениями. Систематизация знаний о лекарственных растениях в Афинах того времени была завершена его современником, врачом Диоклом из Каристы. А Теофраст относился ко многим растительным лекарствам с большим подозрением. Его любопытство было сосредоточено на самих растениях, их взаимосвязи друг с другом, их классификации, структуре, функциях, размножении, взаимодействии с окружающей средой и географией, то есть его интересовала классическая ботаника, говоря современным языком. Лицей и его сад просуществовали до 529 года н. э., когда византийский император Юстиниан счел лицей угрозой христианству и закрыл его.

В XIV веке в Европе началось возрождение ботанических садов. Первый период их истории характеризуется введением в ботанические сады растений местной флоры. В монастырские сады Средневековья включалась местная флора, главным образом — лекарственные растения. Затем с началом эпохи Великих географических открытий к основной функции садов как «аптекарских огородов» добавляется задача интродукции экзотических растений, которые завозились из Юго-Восточной Азии, Нового Света и Австралии.

К середине ХIХ века все более или менее крупные ботанические сады уже имели оранжереи и теплицы, причем не только тепловатые и нагретые, как классифицируют их специалисты, но и холодные — для культивирования и экспонирования растений субарктической флоры. А век спустя появились климатроны с автоматическим регулированием и поддержкой заданных климатических параметров.

Отечественные ботанические сады

Как известно, в нашей стране первым ботаническим садом был «Аптекарский огород», разбитый в Москве в 1706 году. К середине ХIХ века ботанические сады были уже во всех университетских городах, самый старый из них — московский — был основан в 1804 году. В Санкт-Петербурге свой «Аптекарский огород» был разбит на одном из островов, который так и был назван — Аптекарский остров. При Александре I этот «Аптекарский огород», который к тому времени уже был при Екатерине Великой переименован в «медицинский», вместе со всей остальной медициной передали в ведение МВД, а при Николае I — в Министерство Императорского двора с увеличением его бюджета вдвое. И спустя полвека Романовы уже могли не краснеть за отсутствие у них собственного Императорского ботанического сада, который по многим показателям мог поспорить с самыми знаменитыми европейскими садами с многовековой историей.

В 1930 году Императорский сад, который с 1925 года назывался Главным ботаническим садом СССР, был передан в ведение Академии наук СССР. В 1934 году Академия наук переехала из Ленинграда в Москву, но, понятное дело, взять с собой свой ботанический сад не могла. В блокадные годы Главный ботанический сад сильно пострадал от бомбежек и был воссоздан практически заново. Но к этому времени уже появился Главный ботанический сад Академии наук СССР в Москве. В январе 1945 года постановлением СНК №128 «Об ознаменовании 220-летия Академии наук СССР» наряду с другими мероприятиями было решено организовать новый ботанический сад в столице на территории Останкинского лесопарка. Сейчас это крупнейший ботанический сад в Европе, причем не только по площади, но и по научному штату и числу направлений исследований.

К началу 1960-х годов в нашей стране от Заполярья до субтропиков насчитывалось уже более ста ботанических садов разной подведомственности. Часть из них принадлежала Академии наук СССР и академиям наук союзных республик, другие — университетам, ВАСХНИЛ и еще ряду ведомств. С 1952 года их научную деятельность координировал специально созданный для этого Совет ботанических садов СССР. Что же касалось сугубо практических задач, то здесь решения принимали центральная и местные исполнительные власти.

Донецкая сирень

Донецкий ботанический сад был создан в 1964 году постановлением Совета министров УССР №805 как подведомственный АН УССР «центр по разработке фундаментальных и прикладных проблем биологии на Юго-Востоке Украины», а его директором был назначен заместитель директора Института ботаники АН УССР Михаил Лукич Рева. На первой научной сессии Донецкого научного центра в декабре 1966 года он сформулировал основные направления работы Донецкого ботанического сада из 16 пунктов.

Если оставить в стороне чисто академические исследования и учебно-просветительские функции, то главная «прикладная проблема» у нового учреждения фактически была одна. Говоря научно-бюрократическим языком, это была задача оптимизации техногенных ландшафтов промышленного Донбасса и прилегающих территорий, где были густо размещены предприятия металлургической, коксохимической, химической промышленности, карьерно-отвальные комплексы и отвалы угольных шахт, комбинированные свалки мусора.

А если говорить простыми словами, то сотрудники Донецкого ботанического сада должны были ударными темпами озеленить огромную «промзону», превратив ее если не в «город-сад», как в свое время обещал Маяковский Кузбассу, то хотя бы в место более комфортного проживания. Несмотря на черноземы, здешние места исходно не баловали людей тенистыми парками и рощами. С плейстоценовых времен здесь всегда была степь.

Такие задачи быстро не решаются. Тем не менее спустя два десятилетия прогресс был налицо. Донецкий ботанический сад, уже имевший отделение в Кривом Роге, получил в 1983 году общесоюзный статус. А год спустя был награжден Большой серебряной медалью UNEP (программы ООН по охране окружающей среды). Сегодня коллекционный фонд дендрофлоры (деревьев и кустарников) сада представлен 767 видами из 149 родов и 55 семейств, из которых около 50 видов — с Кавказа, а среди них по меньшей мере два вида клена и один вид груши вполне готовы для интродукции в Донбассе.

Еще одно из основных направлений деятельности Донецкого ботанического сада — интродукция цветочно-декоративных растений. Интродукционные испытания в ботаническом саду прошли более 7 тыс. видов, форм и сортов цветочно-декоративных растений из Европы, Средиземноморья, Крыма, Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока, Северной Америки, Новой Зеландии. В сухом остатке, как говорится, на сегодня в саду имеется 1022 вида и 1152 культурных сорта, в том числе декоративные злаки (13 видов и 13 сортов) и газонные травы (3 сорта). В экспозициях сада сформированы тематические коллекции: «Георгины», «Ирисы», «Хризантемы», «Каллистефус китайский», «Пионы», «Астра многолетняя», «Канны», «Лилейники», «Розы». В них входят и 23 сорта цветочно-декоративных растений, созданные селекционерами сада.

Коллекция ароматических растений Донецкого ботанического сада насчитывает 204 вида из 15 семейств, их селекция велась в направлении создания новых районированных сортов, приспособленных к природно-климатическим условиям степной зоны. Получены два сорта ветвистого лука (степного чеснока) — «Евгений» и «Донецкий малахит», а также гибридного базилика — «Нежный аромат» и «Пурпурная заря».

Отдельная история — интродукция и селекция новых видов и сортов рода Syringa (сирень), которая началась в 1970 году. Успешно прошли интродукционные испытания и вошли в состав коллекции 12 видов сирени, в том числе 3 вида гибридного происхождения, 4 подвида, 6 форм и 160 сортов рода Syringa. Были получены авторские свидетельства на сорта «Донецкие зори», «Донецкий сувенир», «Огни Донецка», «Профессор М. Л. Рева», «Профессор А. Л. Липа», «Профессор В. И. Чопик» (последние три сорта названы в честь первого директора Донецкого ботанического сада и двух других ботаников).

В настоящее время первичное интродукционное испытание проходят сорта «Жемчужина», «Индия», «Кремлевские куранты», «Лунный свет», «Маршал Конев», «Миссис Эдвард Хардинг», «Настроение индиго», «Небосвод», «Серебристый ландыш», «Синай», «Суворовец», «Паскаль», «Поль Робсон», «Полтава», «Танкист», «Чарм», которые в ближайшее время планируется ввести в коллекцию. О достижениях Донецкого сада можно рассказать еще много интересного, но лучше об этом почитать в первоисточниках — в работах научных сотрудников сада и в первую очередь в трудах Светланы Анатольевны Приходько, кандидата биологических наук и директора сада (они свободно доступны в интернете).

Между тем параллельно стараниям сотрудников Донецкого ботанического сада озеленить Донбасс экологическая ситуация там в последние десятилетия только усугублялась в результате мало контролируемого природоохранными органами наращивания промышленного пресса на среду обитания растений. Как показывают последние исследования биологов Донецкого университета, древесная растительность здесь характеризуется повышенным количеством пыльцевых аномалий. В настоящее время у тополя, ивы, каштана и березы стерильность пыльцевых зерен составляет от 16% до 44%, что является критическим показателем, указывающим на неспособность к восстановлению репродуктивной функции у данных видов.

Другое исследование подвело итог 22-летнего эксперимента по отслеживанию тератологических проявлений у сорно-рудеральной флоры (растительности свалок и помоек) Донецко-Макеевской промышленной агломерации, Енакиевского, Горловского и Харцызского промышленных узлов. Фитотератологические проявления, или, попросту говоря, уродства, у растений достигают здесь сегодня весьма значительного уровня. А это, в свою очередь, означает, что работы у ученых Донецкого ботанического сада только прибавилось.

К трудностям им не привыкать. В конце прошлого года вышел очередной выпуск их трудов — «Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. Донецк: ГБУ Донецкий ботанический сад. Выпуск 22, № 3–4», сейчас готовится к печати очередной выпуск. Но главное не в этом. Несмотря ни на что, главный сад Донбасса работает и сейчас. По-прежнему можно купить за 100 руб. билет на экскурсию по саду (дошкольники — бесплатно). Или за 50 руб. купить входной билет и просто погулять здесь. Сегодня это, наверное, важнее любых научных достижений.

Ася Петухова