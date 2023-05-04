Лионелю Месси предлагают £320 млн в год

Правительство Саудовской Аравии готово сделать предложение о контракте аргентинскому футболисту «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, сообщает The Telegraph.

По информации источника, если Месси перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, то он сможет получать зарплату в размере £320 млн в год (€400 млн). Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду зарабатывает £165 млн. В ближайшее время представители правительства Саудовской Аравии проведут переговоры с отцом Месси.

«РИА Новости»