Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лионелю Месси предлагают £320 млн в год

Правительство Саудовской Аравии готово сделать предложение о контракте аргентинскому футболисту «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, сообщает The Telegraph.

По информации источника, если Месси перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, то он сможет получать зарплату в размере £320 млн в год (€400 млн). Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду зарабатывает £165 млн. В ближайшее время представители правительства Саудовской Аравии проведут переговоры с отцом Месси.

«РИА Новости»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...