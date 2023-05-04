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Коммерсантъ FM
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4,156 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—феврале 2023 года, сообщил в среду Росстат. Это на 19,5% меньше, чем было по результатам двух месяцев 2022 года (5,164 трлн руб.). В течение прошлого года темпы прироста финрезультата устойчиво сокращались, а начиная с сентября он ушел в минус относительно уровня сопоставимого периода 2021-го. По итогам всего 2022 года снижение показателя составило 12,6%. В январе 2023-го тренд на сокращение «год к году» продолжился, этот показатель составил 21,3%. Таким образом, в феврале темпы снижения финрезультата на фоне повышения деловой активности несколько замедлились.

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