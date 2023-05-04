«Лидеров России» попросили сыграть на импортоопережение

В среду организаторы конкурса «Лидеры России» подвели промежуточные итоги заявочной кампании. Глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что поучаствовать в конкурсе в этом году решились многие представители Евразии, и особо отметил процент женщин среди зарегистрировавшихся, который растет с каждой неделей. В мероприятии посредством видеороликов поучаствовали и действующие высокопоставленные управленцы. Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко пожелал «лидерам» ориентироваться на «импортоопережение», вице-премьер Александр Новак выразил уверенность в их горячем желании видеть Россию сильной и процветающей, а помощник президента Максим Орешкин заверил, что для российской экономики наступила созидательная эпоха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Алексея Комиссарова, в этом году у конкурса «Лидеры России» появились новые смыслы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По мнению Алексея Комиссарова, в этом году у конкурса «Лидеры России» появились новые смыслы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мероприятие проходило в ТАСС, а в роли главного спикера выступил генеральный директор «России — страны возможностей» Алексей Комиссаров. Напомним, что конкурс, запущенный в 2017 году, курируется администрацией президента и позиционируется как инструмент отбора лучших управленцев России. Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 18 до 55 лет, при наличии двух лет опыта управленческой работы.

«Наша задача не просто отобрать 100 победителей, но мотивировать сотни тысяч управленцев по всей стране к саморазвитию, достижению новых целей»,— рассказывал Алексей Комиссаров. На данный момент (регистрация началась 4 апреля и продлится до 14 мая) принять участие в конкурсе захотели более 100 тыс. человек из 89 регионов России и 79 зарубежных государств. «Высокую активность в этом сезоне демонстрируют представители Евразии, особенно жители постсоветского пространства»,— похвалился господин Комиссаров, добавив, что заявки поступают из Северной Америки, Африки, Южной Америки и даже из европейских государств. Напомним, что победители конкурса могут получить российское гражданство по упрощенной схеме. Больше всего конкурсантов (29%) в возрасте от 36 до 40 лет, меньше всего (11%) — тех, кому нет тридцати. Алексей Комиссаров также отметил, что за последние несколько недель подрос процент участвующих в конкурсе женщин — с 29% до 33% (в последнее время российские политики и управленцы постоянно демонстрируют озабоченность этим вопросом).

Один из основных оценщиков конкурса председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко сообщил, что в нем появился новый этап — «управленческие решения». «Участник пишет свой управленческий кейс, это реальная ситуация или проблема, которую участник в своей жизни решил. И этот кейс мы предлагаем вниманию заинтересованных партнеров конкурса»,— пояснил господин Безручко.

Всем участникам «Лидеров России» необходимо записывать презентационные видеоролики. В этот раз организаторы конкурса возложили эту ношу и на плечи наставников проекта. Последние поделились своими оценками приоритетов и возможностей как «лидеров», так и России в целом, на которые все они, как выяснилось, смотрят только оптимистично.

«Сегодня главным приоритетом в российской IT-сфере стало достижение технологического суверенитета, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин, а также импортоопережение»,— заявил в своем видео вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Особенно важно ваше горячее желание видеть нашу страну сильной и процветающей, делать жизнь наших граждан благополучнее, комфортнее, счастливее»,— поддержал позитивный настрой другой зампред правительства Александр Новак. «Как наставник, я лично встречаюсь с конкурсантами, привлекаю к работе с лидерами всю команду Минэкономразвития»,— заявил министр экономического развития Максим Решетников. «Для российской экономики сейчас начался очень такой позитивный созидательный период, немножко такая созидательная эпоха»,— взял максимально оптимистичную ноту помощник президента РФ Максим Орешкин. «Сегодня девиз "Россия — страна возможностей" обрел очень реальное жизненное наполнение»,— вторила ему вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

А гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов даже сравнил «лидеров России» с атомными ледоколами, которые должны пробивать путь другим судам: «Мы закладываем в них (ледоколы.— “Ъ”) особые характеристики — большую надежность, автономность, высокую прочность корпуса, мощную реакторную установку. С лидерами похожая ситуация: они обладают особым набором качеств, ведут за собой остальных, как бы тяжело это ни было».

На вопрос “Ъ”, планируют ли организаторы «Лидеров России» со временем устроить отдельный конкурс для участников специальной военной операции, Алексей Комиссаров ответил уклончиво. По его словам, многие участники конкурсов прошлых лет ушли добровольцами на фронт и проявляют там свои «лидерские компетенции». «В прошлом году и в этом году был запущен отдельный конкурс "Лидеры возрождения" (для жителей новых регионов.— “Ъ”), в котором приняло участие большое количество тех, кто принимал участие в специальной военной операции. Я уверен, что и в нашем большом конкурсе таких участников также будет много»,— заявил господин Комиссаров.

Андрей Винокуров