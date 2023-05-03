Рэпер Loqiemean отменил тур по России после жалобы Мизулиной в Генпрокуратуру

Рэп-исполнитель Роман Худяков (сценический псевдоним — Loqiemean) заявил в Telegram, что отменяет концертный тур по городам России из-за «потока лжи», инициированного некоторыми блогерами, которых затем поддержали ряд СМИ. По словам музыканта, блогеры Владислав Поздняков и Стас Васильев («Стас Ай, Как Просто!») обвиняли его в русофобии, пропаганде ЛГБТ и отправке денег вооруженным силам Украины. 2 мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram жалобу на Романа Худякова в Генпрокуратуру из-за «грубого нарушения прав и интересов детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @la_loqiemean Фото: @la_loqiemean

Отвечая на обвинения блогеров, Loqiemean заявил, что не отправлял донаты ВСУ и что можно проверить все его банковские переводы, чтобы в этом убедиться. По его словам, он принципиально не покидал Россию после 24 февраля 2022 года за исключением вылета в Казахстан 1 мая в рамках тура. «Если бы я был русофобом, то уехал бы еще давно»,— подчеркнул музыкант, комментируя обвинения в русофобии.

Затем Loqiemean прокомментировал «видео с горшочками», на котором он готовит мясо в горшочках и говорит, что хотел бы, чтобы в них варились те, кто ударил по жилому дому в Одессе. Видео от 23 марта 2022 года Екатерина Мизулина 1 мая опубликовала в Telegram. «Я прожил всю жизнь в России не зная ужасов войны, поэтому сказанул так же сгоряча, как и активисты, которые под постами о моих концертах призывают сжечь клубы вместе с людьми. Ни я, ни они в данном случае не правы: нельзя учинять самосуд, как бы ни разносили эмоции»,— написал музыкант.

На обвинения в пропаганде ЛГБТ музыкант ответил, что «это вообще смех какой-то» и он является семейным человеком, а рекомендовать может только то, чем живет сам.

По словам Романа Худякова, блогеры позднее довели свои претензии к нему госпоже Мизулиной, после чего оказалось невозможным провести концерты во избежание проблем у площадок и организаторов. Он заявил, что уже написал со своей командой обращение в Лигу безопасного интернета с разъяснением ситуации.

«Я всегда хотел жить в России и развивать в ней то, что умею и могу, потому что люблю свою Родину, хоть я и не всегда согласен с государством. При этом я всегда был за развитие страны, против наркотиков, педофилии, травли детей, подростков, в том числе в сети, и за чистоту в своих городах. Тут моя семья и мои друзья. Как ни крути — факты не дают назвать меня предателем. Об этом всегда знали все мои слушатели, теперь об этом узнают и те, кому зазря навешали лапши на уши и пришли познакомиться со мной»,— заключил рэпер.

2 мая госпожа Мизулина опубликовала в Telegram жалобу на Loqiemean в Генпрокуратуру, обвинив того в нарушении конституционных прав детей на духовное, нравственное и интеллектуальное развитие. По ее словам, на горячую линию Лиги безопасного интернета поступают многочисленные жалобы в адрес Романа Худякова по поводу «грубейшего нарушения норм федерального законодательства в области национальной безопасности». Позднее госпожа Мизулина сообщила, что концерты Loqiemean начали отменять в Москве, Самаре и Тюмени.

Эрдни Кагалтынов