Власти отменили парад на 9 Мая в Липецке и Ельце из-за возможных провокаций

Власти Липецкой области отменили парады на 9 Мая в Липецке и Ельце, сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram. По словам губернатора, решению способствовала информация силовиков о возможных провокациях в День Победы. Ранее об отмене парада в День Победы из соображений безопасности сообщили власти Крыма и Севастополя, Белгородской, Курской, Херсонской, Орловской и Псковской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Артамонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Игорь Артамонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Артамонов сообщил, что небольшие праздничные мероприятия пройдут в парках и скверах — это должно помочь не допустить массового скопления людей в одной точке. «Мы не боимся, не поднимаем руки. Никакая неонацистская сволочь не сможет омрачить День Великой Победы. Но и рисковать людьми мы не имеем права»,— написал господин Артамонов.

На 9 Мая в 2023 году ни в одном из российских городов не запланировано организованное шествие «Бессмертного полка». Ряд городов (Челябинск, Омск, Томск, Саратов, Псков и др.) отказались и от праздничного салюта.

Григорий Лейба