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В ярославском правительстве посчитали пассажиров желтых автобусов

За первый месяц транспортной реформы в Ярославле новые желтые автобусы перевезли более 3 млн пассажиров. Об этом заявили в департаменте транспорта Ярославской области.

Новый автобус в рейсе

Новый автобус в рейсе

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Новый автобус в рейсе

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», новые перевозчики в Ярославле и Ярославском районе начали работать с 1 апреля. Обновление проходило каждые две недели. Как отмечали в ярославском правительстве, с начала апреля желтые автобусы начали работать на 25 маршрутах, включая так называемые «нулевые», которые выходят в рейсы по праздникам. С 15 апреля автобусы обновили еще на 57 маршрутах, с 29 апреля — еще на 15.

Таким образом, к концу первого месяца реформы обновлено 97 из 137 автобусных маршрутов Ярославской агломерации. По подсчетам дептранса эти автобусы за месяц перевезли свыше 3 млн пассажиров, причем больше половины от этого числа (1,67 млн) пришлось всего на пять автобусных маршрута. Чаще всего ярославцы использовали автобусы № 42,8,41А,4 и 53. На оставшиеся 92 маршрута в апреле по версии дептранса пришлось около 1,33 млн пассажиров.

«Около 85% поездок были оплачены безналично. Это говорит о том, что такой способ удобен для жителей и гостей региона. При этом чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью банковской карты»,— заявила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Андрей Иванов

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