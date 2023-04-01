Губернатор Ярославской области проконтролировал работу новых автобусов

1 апреля в Ярославской области начался первый этап процесса модернизации системы общественного транспорта, проводимой правительством региона. В Ярославле и Ярославском районе на линии вышли 102 новых автобуса, соответствующие высоким требованиям комфорта и сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ярославской области и мэр Ярославля в новом "Я-автобусе"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Губернатор Ярославской области и мэр Ярославля в новом "Я-автобусе"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Этому моменту предшествовала большая подготовительная работа правительства региона, итоги которой сегодня лично проверил губернатор Михаил Евраев. Новые «Я-автобусы» работают на 18 маршрутах: №41б, 42, 8, 41а, 14, 15, 53, 4, 33, 5, 76, 99, 2к, 4а, 11, 28, 70, 77. Также они распределены еще на семь специализированных ситуационных маршрутов. Контроль за работой машин в режиме онлайн ведут специалисты регионального департамента транспорта, ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», ГБУ «Яроблтранском».

«Как и было обещано, сегодня на 18 основных маршрутов вышло более ста новых автобусов Это полный выпуск на запланированных маршрутах. Я проехал сам по маршрутам №8, 41б и 53, пообщался с пассажирами. Ярославцы спрашивали, будут ли новые машины на том или ином направлении. Отвечу сразу: будут на всех. В течение двух месяцев заменим абсолютно все автобусы в Ярославле и Ярославском районе. Затем начнем процесс в других муниципальных образованиях региона»,— рассказал Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что в начале работы модернизированной системы пассажирских перевозок особое внимание уделяется мониторингу и сбору обратной связи от населения. В этот период предложения и замечания принимает и анализирует профильный департамент.

«Если потребуется, будем менять расписание и вносить другие коррективы. Модернизация – масштабный и дорогостоящий проект. Жители должны видеть позитивные перемены в этой сфере»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Первым днем работы новой системы остался доволен и директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, которая заявила лишь о произошедших некритичных сбоях навигационной системы. Специалисты уже разбираются в причинах и устраняют недостатки.

Для оказания помощи пассажирам в процессе оплаты проезда в автобусах работают контролеры и добровольцы. Это связано с тем, что в новых машинах доступны различные способы безналичной оплаты проезда: банковские карты, персональные транспортные карты, все виды проездных, специальная «Якарта». Проезд можно оплатить также через мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт» и с помощью QR-кода. На маршрутах с нумерацией от 1 до 99 карту необходимо прикладывать к валидатору один раз, на маршрутах с нумерацией от 100 – дважды, при входе и при выходе. Наличная оплата возможна лишь у водителя. В дальнейшем планирует полная отмена оплаты проезда наличными.

Кроме того, вводится разная стоимость для разовых поездок и абонементов. Как пояснил Михаил Евраев, это делается для того, чтобы гости региона оплачивали транспортные услуги по экономически обоснованным тарифам, а жители платили меньше.

«Дифференцированная система оплаты позволяет это делать. Жителям выгодно покупать абонемент, а приезжим проще заплатить однократно. Но мы не будем субсидировать эти поездки туристов из бюджета. И дальше разница в стоимости будет лишь увеличиваться»,— заявил глава региона.

Главным изменением первого этапа модернизации системы общественного транспорта является переход расчётов с перевозчиками на брутто-контракты, условия которых предполагают оплату за фактическое выполнение регулярных рейсов по расписанию, а не за количество перевезённых пассажиров.