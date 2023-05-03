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Коммерсантъ FM
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Motorola представила бюджетный смартфон со стилусом

Компания Motorola представила новый смартфон Moto G Stylus — бюджетную модель, оснащенную стилусом. Продажи Motorola Moto G Stylus в США начнутся 5 мая. Стоимость смартфона составит от $200, что делает его одним из самых доступных новых устройств со стилусом на рынке.

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ (1600х720 пикселей) с частотой обновления 90 Ггц. Устройство оснащено чипом MediaTek Helio G85, который работает в сочетании с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Заявлена поддержка карт памяти microSD объемом до 1 Тб.

Смартфон имеет 50 Мп основную камеру, 2 Мп макрообъектив и 8 Мп фронтальную камеру. Батарея на 5000 мА•ч поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт. Основной особенностью модели стал штатный стилус, а также специальное приложение Moto Note для создания заметок или рисунков с его помощью. Также с помощью стилуса можно редактировать фотографии.

Максим Вершинин

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