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Коммерсантъ FM
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Новая Зеландия ввела санкции против 9 россиян и 18 российских компаний

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против 18 российских предприятий и 9 граждан РФ, сообщило правительство страны на официальном сайте. Меры коснулись ряда руководителей ФСБ, СВР и граждан, участвующих в создании и покупке оружия и военных технологий.

Также правительство Новой Зеландии распорядилось продлить работу военнослужащих страны в пунктах подготовки украинских военных, а также направить $2 млн в фонд поддержки Украины, $1,5 млн — комиссару ООН по делам беженцев на оказание помощи беженцам с Украины, $1,3 млн — на обеспечение юридической поддержки пострадавших в результате украинского конфликта.

Министр иностранных дел страны Наная Махута дополнительно сообщила, что вскоре Веллингтон применит новые санкции против граждан и предприятий Ирана. По мнению новозеландского МИДа, исламская республика «оказывает прямую поддержу России в ее действиях на Украине».

Первый санкционный список Новая Зеландия представила в марте 2022 года: туда вошли 100 россиян, в числе которых были российский президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров. Позднее правительство страны распространило ограничения на сенаторов и депутатов Госдумы. В июне в черный список попали 44 компании из России и Белоруссии, в октябре — 51 бизнесмен.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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