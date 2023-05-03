В Токио на митинг против расширения военных расходов вышли 25 тыс. человек

В Токио прошел митинг против расширения военных расходов, а также в защиту статьи конституции Японии, предполагающей отказ страны от войны как средства разрешения международных конфликтов и от собственной армии. По данным организаторов, на акцию пришло 25 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

Сегодня, 3 мая, Япония отметила 76-ю годовщину принятия послевоенной конституции (3 мая 1947 года). В десятой статье закона прописано, что Япония отказывается от войны как средства разрешения международных конфликтов и от собственной армии. Согласно конституции, возможность применения силы допускается только для обороны в случае нападения извне. В связи с этим вооруженные силы Японии называют силами самообороны. Либерально-демократическая партия Японии хочет внести поправки в конституцию, чтобы уточнить статус сил самооброны .

Митинг прошел в парке в районе Ариакэ в Токио под лозунгами «Нет изменениям Конституции и расширению военной экспансии!», «Защитим: мир, жизнь!», «Нам не нужна обороноспособность в виде ударов по базам противника!». На нем выступили представители левых сил — Социалистической партии, Компании Японии и Конституционно-демократической партии. Участники мероприятия также выступили с требованиями отмены решения правительства об увеличении расходов на оборону и возможности поражения баз противника, а также против переноса американской базы Футэмма в район Хэноко на Окинаве и против расширения присутствия сил самообороны на удаленных островах Нансэй, близких к Китаю.

В апреле Южная Корея, США и Япония провели первые в этом году трехсторонние противолодочные учения с участием американского авианосца Nimitz. Их целью называли повышение способности противостоять угрозам со стороны подводного флота Северной Кореи. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая во вторник в парламенте, заверил, что Токио сохранит приверженность трем безъядерным принципам: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Для отражения северокорейской угрозы Япония намерена реализовать стратегию контрударов с применением новейших неядерных вооружений.

Подробности — в материале «Ъ» «Ядерное оружие проявляет несдержанность».

Лаура Кеффер