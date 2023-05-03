Bloomberg: из-за соперничества с Китаем США прекратили критиковать Индию

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от публичной критики Индии, поскольку Вашингтон планирует привлечь Нью-Дели на свою сторону в соперничестве с Китаем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PRASETYO UTOMO / G20 Media Center / Reuters Фото: PRASETYO UTOMO / G20 Media Center / Reuters

Собеседники агентства утверждают, что давление премьер-министра Индии Нарендры Моди на религиозные меньшинства, СМИ и представителей оппозиции не раз «вызывало тревогу» у Вашингтона. Однако из-за озабоченности американской стороны сближением Китая и Индии члены администрации Джо Байдена решили воздержаться от критики Нарендры Моди. Как отмечает Bloomberg, это решение свидетельствует о том, что позиция господина Байдена в вопросе о правах человека «столкнулась с реалиями мира», где с США соперничают Китай и Россия.

Прочные связи Москвы и Нью-Дели в оборонной сфере, а также масштабные поставки российской нефти в Индию неоднократно привлекали внимание американской стороны. Однако США отказались вводить санкции в отношении Индии за покупку российской нефти. Американские чиновники отмечают, что соперничество с Китаем позволило США еще больше сблизиться с Индией.

Чтобы выразить свою приверженность укреплению американо-индийских отношений Джо Байден летом проведет встречу с Нарендрой Моди в Вашингтоне. При этом, пишет агентство, господин Байден может оказать давление на премьер-министра Индии, чтобы тот занял более четкую позицию по конфликту на Украине.

The Washington Post со ссылкой на данные разведки США писала, что некоторые страны, в том числе Индия, не хотят занимать одну из сторон в конфликте США и России, поскольку стремятся получить от этого противостояния выгоду. По данным издания, Индия боится занять позицию американской стороны из-за сотрудничества с Россией в сферах энергетики и экономики.

Милена Костерева