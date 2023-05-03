NASA показало сравнительные размеры черных дыр

NASA представило новое видео, в котором сравнило Солнце и Солнечную систему с размерами черных дыр. Самая массивная черная дыра имеет 66 млрд масс Солнца и находится от нас на расстоянии около 10 млрд световых лет.

Первой из показанных черных дыр является J1601+3113 массой около 100 тыс. солнечных масс. Благодаря тени от горизонта событий она выглядит вдвое больше Солнца. Вторая из показанных черных дыр находится в галактике Циркуль, по размеру сопоставима с радиусом орбиты Меркурия и обладает 4 млн масс Солнца. Следующая черная дыра в карликовой галактике M32 по размеру схожа с радиусом орбиты Земли, а ее масса составляет 2,5 млн солнечных масс.

В центре Млечного пути находится черная дыра Стрелец А*, которая по размеру схожа уже с диаметром орбиты Земли и весит около 4,3 млн масс Солнца. Черные дыры в галактике NGC 7727 имеют массу 6,3 млн и 154 млн солнечных масс соответственно. Наиболее масштабные черные дыры массой 2,5 млрд, 5,7 млрд и 66 млрд солнечных масс находятся соответственно в галактиках Лебедь А, M87 и TON-618.

Евгений Федуненко