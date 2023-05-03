Шахта «Распадская» возобновила добычу в полном объеме

Добыча угля на шахте «Распадская» одноименного междуреченского ПАО возобновлена в полном объеме после возгорания в лаве 19 апреля. В ней, как сообщила пресс-служба ООО «Распадская угольная компания» (управляет активами ПАО «Распадская»), «были проведены все необходимые для возобновления работы, технические и организационные мероприятия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В день происшествия в лаве находилось 275 человек, все они были выведены на поверхность, однако, на следующий день суд Междуреченска приостановил работы в аварийном забое на 90 суток.

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Игорь Лавренков, Кемерово