Добыча в аварийном забое «Распадской» приостановлена на 90 суток

Суд города Междуреченска в Кузбассе приостановил деятельность по выемке угля в очистном забое в шахте «Распадская» одноименного ПАО. В отношении него 20 апреля 2023 года был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП («Нарушение требований промышленной безопасности») в связи с тем, что 19 апреля в 16 часов 50 минут в очистном забое был зафиксирован пожар, и на тот момент в шахте находились 275 человек. Все они были выведены на поверхность, однако, момент происшествия обстоятельства случившегося не расследованы, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны, сказано в сообщении суда.

В судебном заседании представитель ПАО «Распадская» вину в совершении административного правонарушения не оспаривал, просил учесть, что компания предпринимает меры для устранения допущенных нарушений. Придя к выводу о том, что выявленные нарушения представляют собой непосредственную угрозу жизни и здоровью работников, осуществляющих трудовую деятельность на опасном производственном объекте и, признав компанию виновной в совершении административного правонарушения, городской суд приостановил работы по выемке угля в лаве шахты «Распадская» сроком до 90 суток.

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Игорь Лавренков