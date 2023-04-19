На кузбасской шахте «Распадская» эвакуируют горняков из-за пожара

В Кузбассе на шахте «Распадская» (входит в холдинг «Евраз») проводится эвакуация горняков. По данным областных властей, возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются.

«Информация о точном числе горняков, находящихся в забое, уточняется. На месте работают расчеты военизированной горноспасательной части»,– сообщает облправительство. В шахте находится 181 горнорабочий, сообщает «Интерфакс»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб, который займется координацией действий по ликвидации ЧС на шахте.

В ПАО «Распадская» подтвердили, что после возгорания сотрудники выводятся на поверхность, их число и время происшествия, не уточнили.

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Игорь Лавренков, Кемерово, Анна Егорова