В Свердловской области за сутки потушили природные пожары на площади 250 гектаров

Восемь природных пожаров на площади более 250 гектаров за прошедшие сутки ликвидировали сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, сообщил департамент информационной политики региона. Продолжается тушение пожаров в Сосьвинском, Асбестовском и Березовском округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, ликвидируются возгорания под Екатеринбургом, Верхней Пышмой, Алапаевском, в Махневском муниципальном образовании, в Гаринском и Невьянском лесничествах. Ранее сообщалось, что свердловские власти направят 384 млн рублей на борьбу с пожарами в лесах.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Свердловской области ввели 15 апреля. Из-за возникновения лесных пожаров с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон весенней охоты. Ограничительные меры с начала пожароопасного сезона нарушили 992 свердловчанина.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте