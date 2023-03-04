Свердловские власти направят 384 млн рублей на борьбу с пожарами в лесах

Свердловское министерство природных ресурсов и экологии планирует направить 384 млн руб. на противопожарное обустройство лесов, а также на содержание лесопожарных подразделений, систему мониторинга и на тушение самих пожаров.

Как напомнили в департаменте информационной политики региона, пожароопасный сезон в Свердловской области начнется с 15 апреля. Весной в лесах начнут проводить противопожарные мероприятия. В этом году сделают 1,8 тыс. км противопожарных минерализованных полос, а также прочистят 2,2 тыс. км уже существующих противопожарных полос.

Патрулировать леса будут четыре самолета «Уральская база авиационной охраны лесов» АН 2, легкомоторный самолет М-12 и вертолет МИ-8.

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