Телескопический подарок

5 мая Ангелине из деревни Голубое Московской области исполняется шесть лет. У девочки несовершенный остеогенез — слишком ломкие кости. Первые переломы бедер, плеча, ключицы, голени случились с ней еще до рождения, в утробе матери. После рождения переломов случилось еще десять, и они преследовали бы Ангелину постоянно, если бы она не попала в клинику Глобал Медикал Систем в Москве, где ей проводили курсовое лечение для укрепления костей и специальную реабилитацию. Затем потребовались операции: в обе бедренные кости и в левую голень девочке установили специальные, «растущие» вместе с костями телескопические штифты. Лечение помогали оплатить читатели Русфонда. Теперь остается вставить штифт в правую голень — и переломов больше не будет. Почти не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина сильно хромает, начал искривляться позвоночник, риск переломов усилился

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ангелина сильно хромает, начал искривляться позвоночник, риск переломов усилился

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Ангелинина мама Наталия не задумывалась, что подарить дочке на день рождения, кого пригласить на праздник, какой заказать торт и как украсить детскую воздушными шариками. Не потому, что Наталия незаботливая, и не потому, что слишком загружена проблемами матери ребенка с инвалидностью. А потому, что наверняка знает: подарок может быть какой угодно, пригласить можно кого угодно, торт можно просто купить самый простой в ближайшей кондитерской, а шарика достаточно одного — вот уже и будет праздник.

Это какая-то удивительная психологическая особенность детей с несовершенным остеогенезом: во всяком случае, до наступления подросткового возраста они радуются всему, каждой мелочи — куколке, книжке, раскраске, паре фломастеров. Они симпатизируют всем людям и способны одной улыбкой расположить к себе любого человека. Вероятно, это своего рода подсознательная защита: очень хрупкому человеку, чтобы выжить в очень жестком мире, надо всем нравиться, все принимать и не допускать вокруг себя никаких конфликтов. Дети с несовершенным остеогенезом владеют техникой смягчения мира виртуозно.

До последнего перелома левой голени, после которого ноги стали разной длины, Ангелина тоже жила в бесконечно добром, бесконечно расположенном к ней мире. Посещала детский сад — немедленно сделалась там всеобщей любимицей, подружилась со всеми детьми и всеми воспитателями.

Ходила в секцию скалолазания. Казалось бы, как может заниматься скалолазанием ребенок с хрупкими костями? Но нет, ни тренеру, ни товарищам по секции даже и в голову не пришло усомниться в способностях девочки. Помогали, страховали, поддерживали — и лазание по тренировочной скалолазной стенке прошло без единой травмы.

Занималась танцами. Разве может заниматься танцами девочка, у которой деформированы голени, а в бедра вставлены железяки? Но Ангелина прекрасно занималась. Другие дети счастливы были танцевать с ней, потому что она очень обаятельная.

Ногу в последний раз Ангелина сломала от неловкого движения — споткнулась и упала на ровном месте. В сломанную кость вставили штифт, нога хорошо зажила и стала ровной, но именно это и не позволило девочке продолжить занятия, которые так ей нравились.

Прежде Ангелина и лазала по скалам, и танцевала. Теперь, когда левая нога ровная, а правая все еще искривлена, девочка сильно хромает, начал искривляться позвоночник, риск переломов усилился, а занятия танцами и спортом невозможны.

Нужно прооперировать правую ногу. Вставить в нее штифт, чтобы обе ноги были ровные. Ангелина, конечно, побаивается. Знает по предыдущему опыту, что после операции приходится месяц лежать в постели, а потом учиться заново ходить маленькими шагами вдоль стенки. Зато у Ангелины есть план. Если сделать операцию в июне, то июль уйдет на восстановление. Сначала будет больно. Потом будет просто неудобно. Потом придется делать много упражнений, чтобы разработать суставы и подкачать мышцы. Потом наступит август, и Ангелина поедет на море.

Каждый год для детей с несовершенным остеогенезом устраивается летний лагерь. Ангелина была там однажды, и это самое счастливое воспоминание в ее жизни. В море, в воде удобнее всего заново обучаться ходить, потому что тело ничего не весит. На море ребенок с несовершенным остеогенезом преображается. С моря, если все пойдет по плану, Ангелина вернется практически здоровой. Переломов ног можно будет не бояться. Ангелина вернется в секцию скалолазания и в танцевальную студию. Пойдет в подготовишку, а через год в школу.

И все будет хорошо. Надо только успеть. У Ангелины сегодня день рождения. Сделайте ей подарок.

Для спасения Ангелины Градовой не хватает 790 780 руб. Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Алексей Рыкунов (Москва): «У Ангелины несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей и выраженные деформации конечностей, что значительно увеличивает вероятность переломов. Девочке уже выполнены операции на обеих бедренных и левой большеберцовой костях, они укреплены телескопическими стержнями. К сожалению, деформация правой большеберцовой кости прогрессирует, из-за этого нога укорочена. Необходима операция по установке телескопического стержня Fassier-Duval в правую большеберцовую кость. Надеемся, после восстановления Ангелина сможет нормально ходить и вернется к активным занятиям». Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 600 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 340 тыс. руб. Не хватает 790 780 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Градову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Наталии Павловны Градовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Инна Кравченко, Московская область