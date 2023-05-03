Azur Air запустит чартерные рейсы из Екатеринбурга в Египет и Турцию

Авиакомпания Azur Air в летнем сезоне начнет выполнять чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию и Египет. В пресс-службе перевозчика сообщили, что из Кольцово полеты будут выполняться в турецкий Даламан и египетские города Хургада и Шарм-эль-Шейх. В прошлом году компания полетные программы в Египет не выполняла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что с 26 мая чартерные рейсы из Екатеринбурга в Даламан будет выполнять авиакомпания Red Wings. Полеты будут выпоняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Напомним, в этом году на майские праздники екатеринбуржцы выбирают туры на побережье Турции, а также ОАЭ, Египет, Казахстан и Армению. По данным уральских турфирм, цены на популярные направления по сравнению с прошлым годом выросли от 20 до 40%.

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