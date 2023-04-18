В мае из Екатеринбурга запустят чартерные рейсы в турецкий Даламан

С 26 мая из Екатеринбурга (аэропорт Кольцово) запланированы чартерные рейсы в турецкий Даламан. Как рассказали представители туроператора ANEX Tour, рейсы по маршруту «Екатеринбург — Даламан — Екатеринбург» будет выполнять Red Wings два раза в неделю (понедельник и пятница). Время в полете в Даламан составит 4 часа 55 минут, продолжительность рейса из Даламана в Екатеринбург составит 4 часа 20 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полеты будут выполнять два раза в неделю

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Полеты будут выполнять два раза в неделю

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Как рассказали в компании, аэропорт Даламан удобен для поездок в курортные зоны Эгейского побережья (Мармарис, Фетхие, Сарыгерме). «Стоимость недельного отдыха с перелетом в Даламан начинается от 156 тыс. руб. за двоих. В стоимость включен перелет Екатеринбург-Даламан-Екатеринбург, проживание в отеле 5*, питание “Все включено”, страховой полис, топливный сбор и групповой трансфер», — прокомментировали в компании.

Напомним, в этом году на майские праздники екатеринбуржцы выбирают туры на побережье Турции, а также ОАЭ, Египет, Казахстан и Армению. По данным уральских турфирм, цены на популярные направления по сравнению с прошлым годом выросли от 20 до 40%.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Майские обновили прайсы».

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