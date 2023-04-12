Майские обновили прайсы

В этом году на майские праздники екатеринбуржцы выбирают туры на побережье Турции, а также ОАЭ, Египет, Казахстан и Армению. Более чем 90% самостоятельных авиапутешественников на начало мая выбрали внутренние направления. По данным уральских турфирм, цены на популярные направления по сравнению с прошлым годом выросли от 20 до 40%. В среднем стоимость заграничного тура составляет больше 200 тыс. руб. на семью. Эксперты отмечают, что глубина бронирований по сравнению с предыдущими годами снизилась, при этом спрос держится на высоком уровне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, Турция является лидером среди зарубежных направлений у уральцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По мнению экспертов, Турция является лидером среди зарубежных направлений у уральцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Туры за границу на майские праздники с вылетом из Екатеринбурга вросли в цене до 40% по сравнению с прошлым годом. Как рассказала руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанна Гареева, стоимость пакетного тура на отдых в Турции выросла на 30%, это связано с ростом стоимости топлива и увеличением длительности перелетов.

Исполнительный директор турагентства «Туристико» Вероника Семина отмечает, что цены в среднем выросли на 20–40%.

«Тур в Турцию в пятизвездочный отель среднего уровня в 2022 году выходил 220 тыс. руб. на двоих взрослых и двоих детей, сейчас аналогичное предложение — 270 тыс. руб. Особенно ощутимо поднялись цены на туры в Египет. Ввиду сезонности и теплого моря, туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на майские праздники чаще всего выходят дороже Турции»,— рассказала госпожа Семина. По ее данным, сегодня недельные туры в Египет со 2 мая продаются по цене от 173 тыс. руб. на двоих взрослых, при этом минимальные цены на туры в Турцию в эти же даты — от 92 тыс. руб.

Помимо Турции и Египта, из зарубежных направлений популярностью у организованных туристов пользуются ОАЭ, Таиланд и Казахстан. Директор турфирмы «Пангея» Анастасия Ермолаева отметила, что свободно приобрести тур можно лишь в Турцию, так как там только старт сезона, на остальные направления мест осталось «по крупицам».

«Туры на праздничные даты пару недель назад в ОАЭ выходили от 150 тыс. руб. на двоих, сейчас от 182 тыс. руб.,— рассказала Вероника Семина.— Семейные туристы выбирают казахский курорт в Актау из-за непродолжительного перелета из Екатеринбурга и возможности отдохнуть в отеле сети Rixos в два раза дешевле, чем в Турции. На двоих взрослых и двоих детей турпакет выходит 261 тыс. руб.».

Госпожа Гареева также отметила перспективность данного направления. По ее словам, в летний период компания планирует перевозить порядка 150 человек еженедельно из Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе «Анекс тур», сейчас минимальные цены на туры с вылетом из Екатеринбурга в Турцию начинаются от 122 тыс. руб. за неделю за двоих в отеле 5 звезд, все включено, ОАЭ — от 130 тыс. за неделю за двоих, в отеле 3 звезды, с завтраками, Казахстан — от 148 тыс. за неделю за двоих, все включено. Эксперты отрасли также отмечают интерес уральских туристов к экскурсионным маршрутам в странах ближнего зарубежья: Армении, Узбекистане, Азербайджане и Грузии. Что касается российских направлений, то, по словам госпожи Ермолаевой, на майские праздники наиболее востребованы поездки на 3–4 дня. Стоимость подобных поездок в среднем составляет 50–60 тыс. руб. на двоих.

По данным аналитиков сервиса путешествий Туту, 93,7% самостоятельных авиатуристов на начало мая выбирают внутренние направления. В топе по популярности — Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

«Топ-3 не изменился по сравнению с прошлым годом. С 7-го места в рейтинге на 4-е поднялась Махачкала, вытеснив из топ-5 Калининград. Замыкают пятерку Минеральные Воды»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Туту.ру. Билеты в Москву из Екатеринбурга (туда и обратно) обходятся в среднем в 9,7 тыс. руб., в Санкт-Петербург — 14,3 тыс. руб., в Сочи — 19,2 тыс. руб. Средний чек за перелет из Екатеринбурга в Махачкалу находится на уровне 18,8 тыс. руб., в Минеральные Воды — 23,9 тыс. руб. в обе стороны. У тех, кто запланировал путешествие на поезде, наиболее востребованы билеты в Казань (средний чек — 2,9 тыс. руб. в одну сторону), Пермь (1,7 тыс. руб.), Москву (4,3 тыс. руб.), Омск (2 тыс. руб.) и Тюмень (1,3 тыс. руб.).

Участники рынка также отмечают, что сейчас не стоит ждать горящих туров. «Из года в год мы приучались к раннему бронированию, и это по-прежнему остается более выгодным. Но в связи с нестабильной ситуацией люди сейчас планируют на глубину в 1–2 месяца. Соответственно на майские праздники сейчас места еще остаются, а если мы говорим про допандемийные годы, то в это время уже все было продано. И пандемия, и СВО внесли свои корректировки»,— резюмировала Анастасия Ермолаева, добавив, что туристы, которые приобрели туры два месяца назад, выиграли по отношению к сегодняшним ценам больше 12% из-за роста курса валюты. При этом госпожа Семина отметила, что цены практически не поменялись.

Мария Игнатова